Lewandowski docenił ofertę giganta, ale czeka na Barcelonę. Wtedy zapadnie decyzja

Robert Lewandowski docenia ofertę, jaką dostał od Juventusu. Jak informuje Mundo Deportivo, Polak czeka na propozycję FC Barcelony. Pod koniec kwietnia zdecyduje, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

Juventus czy Barcelona? Lewandowski niebawem podejmie decyzję

Robert Lewandowski zbliża się do momentu, w którym trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie przyszłości. Na ten moment 37-latek ma na stole kilka ofert, ale brakuje tej najważniejszej. Priorytetem dla polskiego napastnika jest FC Barcelona. Katalończycy na pewno zaproponują nową umowę, ale już wiadomo, że będzie prawie dwukrotnie niższa od obecnego wynagrodzenia, jakie inkasuje.

W ostatnich dniach włoskie media pisały o zainteresowaniu Juventusu. Stara Dama analizowała możliwość pozyskania Polaka i doszli do wniosku, że stać ich na podpisanie kontraktu z doświadczonym piłkarzem. Warunkiem jest jednak wcześniejsza sprzedaż kilku graczy.

Mundo Deportivo przekazało nowe informacje dot. oferty Turyńczyków. Ich zdaniem Robert Lewandowski docenia propozycję Juventusu. Natomiast chce jeszcze poczekać na ostateczną ofertę od FC Barcelony. Dopiero wtedy najpóźniej pod koniec kwietnia podejmie decyzję.

– Zainteresowanie Juventusu jest autentyczne do tego stopnia, że ​​już zakomunikowali to przedstawicielom napastnika. W zeszły czwartek skauci turyńskiego klubu oglądali Lewandowskiego w Warszawie podczas półfinału baraży, gdzie strzelił gola Albanii – czytamy w serwisie.

Oprócz Juventusu kapitan reprezentacji Polski ma jeszcze ofertę z Chicago Fire. Interesuje się nim również AC Milan. W przyszłym tygodniu Pini Zahavi ma być obecny w Barcelonie, aby omówić przyszłość Polaka w stolicy Katalonii.