Lewandowski czeka na decyzję Barcelony. Romano podał szczegóły

Robert Lewandowski ma kontrakt z FC Barceloną do czerwca tego roku. Fabrizio Romano zabrał głos w sprawie przyszłości Polaka. Napastnik rozważa wszystkie dostępne opcje.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona rozważa roczny kontrakt dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku, ale jego kontrakt powoli zbliża się do końca. Przez ostatnie miesiące media zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii spekulowały, co będzie dalej z 37-letnim napastnikiem. Raz sugerowano, że odejście jest przesądzone, a innym razem pisano o tym, że Duma Katalonii przedłuży z nim umowę. Joan Laporta podczas wyborów deklarować, że chce, aby Polak został w klubie. Nowe informacje w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski przekazał Robert Lewandowski.

Okazuje się, że temat przyszłości Lewandowskiego był już omawiany w klubie. Agent piłkarz reprezentuje także Hansiego Flicka. Podczas rozmów dot. przedłużenia kontraktu z trenerem poruszony również wątek zawodnika. FC Barcelona rozważa roczną umowę dla Polaka. Na ten moment ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Romano dodał, że Lewandowski wraz ze swoim otoczeniem rozważa każdą opcję, jaką mają na stole. Wcześniej media informowały o dużym zainteresowaniu doświadczonym napastnikiem. Przejawiały się kluby z Arabii Saudyjskiej, USA, Włoch czy Turcji.

Dziennikarz dodał, że finalna decyzja będzie należała do Lewandowskiego. Jego agent pracuje nad różnymi tematami, aby przedstawić zawodnikowi wszystkie możliwe opcje.

Lewandowski rozegrał w Barcelonie 183 spotkania, w których zdobył 117 goli.