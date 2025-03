Letnia ofensywa Conte w Napoli, Man Utd może stracić napastnika

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte chce Joshuę Zirkzee w SSC Napoli

SSC Napoli walczy w tej kampanii o odzyskanie mistrzostwa Serie A. Aktualnie ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona plasuje się na drugiej pozycji w tabeli, mając 61 oczek na koncie. Tymczasem w klubie trwają jednocześnie poszukiwania nowego napastnika. Wieściami na ten temat podzielił się portal TodoFichajes.com.

Źródło przekonuje, że na celowniku ekipy z ligi włoskiej znalazł się Joshua Zirkzee. Reprezentant Włoch jest bardzo dobrze znany w Serie A ze względu na udane występy w Bologni przed przeprowadzką do Man Utd. Tymczasem ostatnio pojawiły się głosy, że piłkarza chciałaby mieć w składzie swojej drużyny trener Antonio Conte.

Pod wodza byłego selekcjonera reprezentacji Włoch aktualnie trwa odbudowa siły Napoli. Jednocześnie władze klubu już myślą o letnich wzmocnieniach drużyny, a ruch z udziałem Zirkzee mógłby być traktowany jako strategiczny w kontekście wzmocnienia ataku. Profil piłkarza ma idealnie pasować do stylu gry preferowanego przez Conte.

23-letni zawodnik to sześciokrotny reprezentant Holandii, który jako środkowy napastnik trafił do ekipy z Old Trafford w lipcu minionego roku za ponad 42 miliony euro. Aktualnie natomiast rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 35 milionów euro.

Zirkzee w tym sezonie rozegrał 44 mecze. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też dwa kluczowe podania.

