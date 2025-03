FC Barcelona ruszy po asa z Ligue 1. To obsesja Deco

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona ruszy po Vandersona z AS Monaco

FC Barcelona rywalizuje w tej kampanii na kilku frontach, mając jednocześnie szanse na kilka trofeów w sezonie 2024/2025. Tymczasem w mediach nie brakuje doniesień na temat planów transferowych ekipy z Camp Nou. Interesujące wiadomości pojawiły się natomiast w internetowym wydaniu Sportu.

Źródło podaje, że władze Barcy już zdecydowały, że chcą latem pozyskać Vandersona z AS Monaco. Pięciokrotny reprezentant Brazylii miałby poprawić grę na prawej stronie defensywy Blaugrany. Sport wprost przekonuje, że zawodnik nie tylko jest głównym celem dla Deco, który pełni w szeregach giganta La Liga funkcję dyrektora sportowego. Vanderson dla byłego reprezentanta Portugalii ma być pewnego rodzaju obsesję.

Zobacz również: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii” (WIDEO)

23-letni piłkarz trafił do ekipy z Ligue 1 w styczniu 2022 roku z Gremio za 11 milionów euro. Od tamtej pory zawodnik wystąpił jak na razie w 118 meczach, notując w nich osiem trafień i zaliczył też trzynaście asyst.

Aktualny kontrakt Vandersona z AS Monaco obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 20 milionów euro. Gdyby transakcja z udziałem Brazylijczyka do Barcelony stała się faktem, to o miejsce w składzie Vanderson mógłby rywalizować przede wszystkim z Julesem Kounde czy Hectorem Fortem. Z kolei tylko w tym sezonie zawodnik wystąpił w 34 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i cztery kluczowe podania.

Czytaj także: Real szuka magii w pomocy i zainteresował się asem Milanu