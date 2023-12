Leonardo Bonucci ma zostać w styczniu nowym piłkarzem AS Romy. Według "calciomercato.it" Włoch miał spotkać się z klubem, aby omówić szczegóły przeprowadzki.

Imago / Matthias Koch Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

AS Roma jest blisko sprowadzenia nowego obrońcy

Leonardo Bonucci znalazł się na celowniku rzymian

Obie strony miały się spotkać i odbyć rozmowę na temat transferu

Leonardo Bonucci blisko powrotu do Serie A

AS Roma chce w styczniu sprowadzić na Stadio Olimpico dodatkowego obrońcę, który wzmocni linię defensywną w drugiej części sezonu. Na celowniku zespołu ze stolicy Włoch znalazł się Leonardo Bonucci. Według doniesień “calciomercato.it” włoski obrońca był w kontakcie z rzymianami, a nawet miał spotkać się z przedstawicielami klubu w celu omówienia warunków indywidualnych. 36-latek nie jest zadowolony z pobytu w Niemczech, w związku z czym szuka okazji do powrotu do Włoch.

Bonucci przed sezonem opuścił Juventus po prawie 13-stu latach gry z wyjątkiem rocznej przerwy. Obrońca na zasadzie wolnego transferu zasilił Union Berlin, który sensacyjnie wywalczył prawo gry w Lidze Mistrzów. Przygoda doświadczonego piłkarza w Bundeslidze nie należy do udanych. Drużyna rozczarowuje i zajmuję dopiero 15. miejsce w lidze, a były reprezentant Włoch ma problemy z regularną grą. Na ten moment wystąpił tylko w 10 meczach, w których strzelił jedną bramkę.