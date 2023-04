PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Wiele wskazuje, że Messi nie przedłuży kontraktu z PSG

W kolejce po Argentyńczyka ustawiają się kolejne kluby

Oprócz powrotu do Barcelony i oferty z Arabii Saudyjskiej możliwy jest transfer do Stanów Zjednoczonych

Inter Miami nowym pracodawcą Messiego?

Wiele wskazuje na to, że Lionel Messi nie zostanie w Paris Saint-Germain na kolejny sezon. Umowa, która wygasa w czerwcu tego roku ma dopiec końca, a piłkarz przeniesie się do innego klubu. To m.in. z powodu pogorszenia się relacji na linii klub-piłkarz, choć napastnik nie może też liczyć na wsparcie kibiców PSG, którzy coraz częściej go krytykują zarzucając mu brak zaangażowania.

Teraz nową propozycję dla piłkarza przedstawić ma Inter Miami. Zespół z MLS poza wysoką pensją jest skłonny zaoferować Lionelowi Messiemu udziały w klubie, aby przekonać go do dołączenia już tego lata. Klub kojarzony z Davidem Beckhamem chciałby tym samym przebić ofertę chociażby zespołu Al Hilal z Arabii Saudyjskiej.

Piłkarz wciąż nie komentuje jednak swojej przyszłości. Niewykluczone jest to, że Argentyński napastnik chciałby jeszcze jeden sezon zagrać w lidze mistrzów i powalczyć o kolejny, ostatni już puchar. Dopiero potem zawodnik miałby skorzystać z lukratywnej oferty jednego z klubów.

