Leo Messi podjął decyzję. Tam będzie kontynuował karierę

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Oficjalnie: Inter Miami przedłużył umowę z Leo Messim

Leo Messi występuje w Interze Miami od 2023 roku po tym, jak przeniósł się z Paris Saint-Germain. Wcześniej Argentyńczyk zbudował swoją legendę w barwach Barcelony, z która czterokrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów. W rozgrywkach Major League Soccer 38-latek świetnie się spisuje. W bieżącym sezonie zdobył 29 bramek i został najlepszym strzelcem rozgrywek.

Teraz Inter przygotowuje się do fazy play-off, w której zmierzy się z Nashville. Przed meczem klub poinformował, że Messi przedłużył kontrakt. Nieoficjalnie mówi się, że nowy kontrakty Argentyńczyka ma obowiązywać do grudnia 2028 roku. To sprawia, że była gwiazda Dumy Katalonii pozostanie w zespole z Miami aż do 41. roku życia.

Messi w ostatnich miesiącach był przymierzany do klubów z Arabii Saudyjskiej. Między innymi Al-Ahli było zainteresowane mistrzem świata, ale decyzja o przedłużeni kontraktu, praktycznie przekreśla transferowe doniesienia. Warto dodać, że z Interem Miami pożegnali się już Jordi Alba i Sergio Busquets., którzy ogłosi zakończenie kariery.

W barwach Interu Messi łącznie zdobył 71 bramek i zanotował 37 asyst w 82 spotkaniach. Jednak największe sukcesy miał w Barcelonie, dla której w sumie strzelił aż 672 gole. Prezydent Blaugrany Joan Laporta planuje pożegnalny mecz dla Messiego na gruntownie zmodernizowanym Camp Nou.