Łęgowski blisko nowego klubu. Zagra w solidnej lidze

Nicola Ianuale/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski będzie miał nowy klub

Mateusz Łęgowski nadal szuka sobie nowego klubu. Środkowy pomocnik jakiś czas temu odszedł bowiem z zespołu włoskiej Salernitany i wciąż pozostaje bez nowego pracodawcy. Były młodzieżowy reprezentant Polski jeszcze nie tak dawno temu łączony był z powrotem do PKO Ekstraklasy, ale wiadomo jednak, że nie jest on zainteresowany takim rozwiązaniem i chce pozostać na Zachodzie.

Według informacji przekazanych przez Resata Can Ozbudaka z „YS TV”, Łęgowski może zostać nowym piłkarzem tureckiego zespołu Eyupspor. Negocjacje w tej kwestii mają być już zaawansowane i wkrótce być może dojdzie do oficjalnego ogłoszenia takiego transferu. Z pewnością dla pomocnika byłby to ciekawy ruch, bowiem ekipa ta poprzedni sezon zakończyła na 10. miejscu w lidze, a obecnie jest również dziesiąta.

Mateusz Łęgowski w minionym sezonie wypożyczony był do szwajcarskiego zespołu Yverdon Sport, w barwach którego wystąpił w 30 meczach, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. W sumie 22-letni były piłkarz Pogoni Szczecin wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2,5 miliona euro.

Zobacz także: Tyle Widzew zapłacił za Zeqiriego. To jeden z najgłośniejszych transferów w historii Ekstraklasy