Legia zarobiła fortunę. Te kluby Ekstraklasy sprzedawały najdrożej

Ekstraklasa zamknęła letnie okno transferowe z ujemnym bilansem na poziomie nieco ponad 2 mln euro. Jednak nie każdy klub wydał więcej, niż zarobił. Najwięcej, bo aż ponad 16 mln euro ze sprzedaży zawodników otrzymała Legia Warszawa.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Bogate lato w Warszawie – Legia wypełniła skarbonkę po brzegi

Letnie okno transferowe w PKO BP Ekstraklasie dobiegło końca. Ostatnio przyglądaliśmy się najdroższym transferom przychodzącym w lidze. Teraz skupimy się na zarobkach polskich klubów, czyli pod lupę weźmiemy transfery wychodzące. Pod względem największych zarobków na rynku transferowym niepodważalnie 1. miejsce zajmuje Legia Warszawa, która zarobiła aż 16,7 mln euro.

Na łączną kwotę przychodów złożyły się przede wszystkim odejścia Jana Ziółkowskiego i Maxiego Oyedele. Obaj reprezentacji Polski trafili do TOP10 najdroższych transferów wychodzących z PKO BP Ekstraklasy. W przypadku nowego zawodnika AS Romy mowa o kwocie 6,6 mln euro, zaś Strasbourg za wychowanka Manchesteru United zapłacił 6 mln euro. Do tego przyzwoitą kwotę, ponieważ 2,1 mln euro otrzymali z tytułu sprzedaży Ryoyi Morishity do Blackburn. Ponadto za transfer Jakuba Zielińskiego do Wolfsburga zgarnęli 900 tysięcy euro.

Imponująco wygląda także bilans transferowy Legii Warszawa. Wojskowi na wzmocnienia wydali 7 milionów euro. Co za tym idzie, po zamknięciu okna transferowego popularny Excel świecił się na zielono, wskazując dodatni bilans w wysokości 9,7 mln euro. Warto dodać, że na plus wyszło tylko sześć drużyn z Ekstraklasy. Oprócz stołecznego klubu dodatnim bilansem mogą pochwalić się także: Górnik Zabrze, Cracovia, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok i Radomiak Radom.

11 transferów powyżej miliona euro

Latem polskie kluby sfinalizowały 11 transakcji, których łączna wartość przekroczyła milion euro. Zestawienie oczywiście otwiera Maxi Oyedele, Jan Ziółkowski i Ryoya Morishita, o których już pisaliśmy. Natomiast pokaźną sumę ze sprzedaży przynajmniej jednego zawodnika zarobiły także inne zespoły. Lech Poznań otrzymał 3 mln euro za Afonso Sousę. Raków Częstochowa sfinalizował sprzedaż Gustava Berggrena do MLS za 1,8 mln euro. Efthymios Koulouris postawił na swoim i odszedł z Pogoni Szczecin za 4 mln euro.

Cracovia zgarnęła 3 mln euro za Filipa Rózgę (2 mln euro) i Virgila Ghitę (1 mln euro). Dominik Sarapata zamienił Górnik Zabrze na Kopenhagę za 4 mln euro. Natomiast kluby wewnątrz Ekstraklasy zmienili Mariusz Fornalczyk (z Korony Kielce do Widzewa Łódź za 1,5 mln euro) i Tomasz Pieńko (z Zagłębia Lubin do Rakowa Częstochowa za 1,75 mln euro).

Widzew i Raków z najgorszym bilansem transferowym

Widzew Łódź był jednym z najbardziej aktywnych klubów w Ekstraklasie jeśli chodzi o transfery przychodzące. Łącznie sfinalizowano aż szesnaście transakcji, na które przeznaczono 7,13 mln euro. Z drugiej strony zarobki jeśli chodzi o sprzedaż zawodników wyniosły jedynie 283 tysiące euro. Obliczenia są proste w przypadku łódzkiego klubu mowa o ujemnym bilansie wynoszącym aż 6,84 mln euro.

Największy bilans transferowy na minus w Ekstraklasie ma jednak Raków Częstochowa. W przypadku Medalików mowa o kwocie 7,57 mln euro. Choć z transferów wychodzących zarobili 1,8 mln euro, to na nowych graczy wydali najwięcej w lidze, bo aż 9,37 mln euro.

U beniaminków stabilnie. Arka, Wisła i Bruk-Bet wyszły na zero

Tylko trzy kluby w Ekstraklasie nie zdecydowały się na transfery gotówkowe zarówno przychodzące, jak i wychodzące. Co ciekawe mowa o beniaminkach, czyli Arce Gdynia, Wiśle Płock i Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Każdy z nich postawił na transakcje bezgotówkowe. Bez zarobku na rynku transferowym są także trzy inne drużyny, czyli Motor Lublin, Lechia Gdańsk i Piast Gliwice. W ich przypadku mowa jednak o małych wydatkach, przez co bilans wyszedł ujemny.

Ranking klubów Ekstraklasy pod względem przychodów z transferów

Miejsce Klub Przychody Bilans transferowy 1. Legia Warszawa 16,7 mln euro + 9,7 mln euro 2. Górnik Zabrze 4,05 mln euro + 3,14 mln euro 3. Pogoń Szczecin 4 mln euro – 0,74 mln euro 4. Lech Poznań 3,2 mln euro – 2,5 mln euro 5. Cracovia 3 mln euro + 2 mln euro 6. Zagłębie Lubin 2,25 mln euro + 1,85 mln euro 7. Raków Częstochowa 1,8 mln euro – 7,57 mln euro 8. Korona Kielce 1,5 mln euro – 0,34 mln euro 9. Jagiellonia Białystok 1,02 mln euro + 0,53 mln euro 10. GKS Katowice 0,7 mln euro – 0,7 mln euro 11. Radomiak Radom 0,5 mln euro + 0,115 mln euro 12. Widzew Łódź 0,283 mln euro – 6,84 mln euro 13. Wisła Płock – 0 14. Motor Lublin – – 0,4 mln euro 15. Lechia Gdańsk – – 0,5 mln euro 16. Arka Gdynia – 0 17. Piast Gliwice – – 0,1 mln euro 18. Bruk-Bet Termalica – 0 Kwoty transferowe według: Transfermarkt

Łącznie wszystkie kluby PKO BP Ekstraklasy zarobiły na sprzedaży zawodników 38,998 mln euro, a wydały 41,351 mln euro. Bilans transferowy po zamknięciu okienka wyszedł ujemny na poziomie 2,353 mln euro. Gotówkowe transfery wychodzące sfinalizowało 12 drużyn. Największą kwotę jak już wspomnieliśmy, zarobiła Legia Warszawa. Zarobki stołecznego klubu stanowią aż 42,82 procent wszystkich przychodów z letnich transferów w lidze. Na taki wynik złożyła się przede wszystkim sprzedaż Jana Ziółkowskiego do AS Romy za 6,6 mln euro czy Maxiego Oyedele do francuskiego Strasbourga za 6 mln euro.