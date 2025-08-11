Legia Warszawa zaskoczyła. Odrzuciła ofertę za gwiazdę

Legia Warszawa dopiero w sobotę otrzymała ofertę od AS Romy za Jana Ziółkowskiego. Michał Żewłakow jednak poinformował na antenie "Canal+ Sport", że została ona odrzucona.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia dementuje: oferta za Jana Ziółkowskiego odrzucona

Legia Warszawa dobrze weszła w nowym sezon zarówno w PKO Ekstraklasie, jak i eliminacjach Ligi Europy. Na start rozgrywek udało się wygrać także Superpuchar Polski. W ostatnim tygodniu jednak dobre wrażenie z pierwszych spotkań zostało nieco zatarte. Przede wszystkim w meczu wyjazdowym z ekipą AEK-u Larnaka, gdzie Wojskowi przegrali aż 1:4. Z kolei w meczu z GKS-em Katowice gra długo wyglądała bardzo przeciętnie.

Niemniej w ostatnich dniach tematem, który kibicom Legii zabierał najwięcej czasu jest odejście Jana Ziółkowskiego. Wszystko bowiem przez fakt, że Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że defensor odejdzie do AS Romy za sześć milionów euro. Okazuje się jednak, że nie jest to oczywiste. Michał Żewłakow na antenie „Canal+ Sport” przekazał, że oferta rzymian została odrzucona przez Legię Warszawa.

– Chciałbym sprostować informacje, które pojawiają się na temat Jana Ziółkowskiego w przestrzeni medialnej. Wczoraj dostaliśmy ofertę z AS Romy, która dzisiaj została odrzucona. Temat tego transferu nie zbliża się do końca, a na dobrą sprawę jeszcze się nie rozpoczął – powiedział Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii przed meczem z GKS-em Katowice w rozmowie z „Canal+ Sport”.

