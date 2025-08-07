Legia dogadana z AS Romą. Tyle ma kosztować Ziółkowski

12:08, 7. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Legia Warszawa dogadała się z AS Romą w sprawie transferu Jana Ziółkowskiego. Polski obrońca przeniesie się do włoskiego giganta - potwierdza Tomasz Włodarczyk.

Dariusz Mioduski
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Ziółkowski odchodzi z Legii. Tyle zapłaci AS Roma

Jan Ziółkowski zdecydował, że chce opuścić Polskę już tego lata. Jego występy w ostatnich miesiącach przyciągnęły spore zainteresowanie, a kilka dni temu zgłosiły się po niego dwie włoskie ekipy. AS Roma wygrała batalię o jego podpis – defensor szybko dogadał się w sprawie umowy, która ma obowiązywać do 2030 roku. Legia Warszawa negocjowała z gigantem Serie A warunki hitowej przeprowadzki.

Odejście Ziółkowskiego jest już przesądzone. Legia oraz AS Roma wypracowały pełne porozumienie, o czym informuje Tomasz Włodarczyk. Transfer ma kosztować sześć milionów euro, a kwota ta może wzrosnąć jeszcze o 1,5 mln euro, jeśli ustalone bonusy zostaną spełnione. W dodatku, Legia zagwarantowała sobie procent od kolejnego transferu.

Ziółkowski w czwartek może po raz ostatni zagrać dla stołecznej ekipy. Wspólnie z drużyną przebywa na Cyprze, gdzie dojdzie do starcia w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Defensor chce wystąpić przeciwko AEK Larnace.

Ziółkowski nie chciał dłużej czekać, choć mogłoby to być korzystne dla samej Legii. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie grać całą jesień w europejskich pucharach. Defensor jest ponadto bliski debiutanckiego powołania do reprezentacji Polski. Być może jego wartość po sezonie 2025/2026 byłaby dużo większa.