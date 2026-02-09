Legia Warszawa pod koniec zeszłego roku postawiła na Marka Papszuna. Jego początki w klubie nie są najlepsze. Stołecznej drużynie przygląda się Dariusz Banasik, który w wywiadzie na kanale "Futbolownia" otwarcie przyznaje, że chciałby tam wrócić.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Banasik marzy o powrocie do Legii

Legia Warszawa jest uwikłana w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Pod koniec 2025 roku do klubu dołączył Marek Papszun, który zdecydował się na opuszczenie Rakowa Częstochowa. To właśnie on został wybrany na docelowego następcę Edwarda Iordanescu i nową twarz projektu.

Początki Papszuna przy Łazienkowskiej nie są łatwe – Legia zainaugurowała rundę wiosenną porażką z Koroną Kielce. W ten weekend natomiast tylko zremisowała z Arką Gdynia, choć na kilka minut przed końcem meczu przegrywała 0-2. Wciąż pozostaje w strefie spadkowej, a czołówka konsekwentnie się oddala.

Oczywiście w Warszawie nie ma tematu zwolnienia Papszuna, który dopiero zaczął swoją pracę. Kibicom postanowił przypomnieć się Dariusz Banasik, który pozostaje bezrobotny od połowy 2024 roku, kiedy to pożegnał go GKS Tychy. Były szkoleniowiec Radomiaka Radom ujawnił, że marzy mu się powrót do Legii Warszawa. W przeszłości prowadził tam zespoły młodzieżowe.

– Marzeniem każdego trenera jest praca w Legii Warszawa. Jeżeli jeszcze trener stąd pochodzi, tu mieszka, to jest to taki top. Ja pracowałem w Legii dwanaście lat, przeszedłem wszystkie etapy szkolenia. W pewnym momencie musiałem iść w świat, łapać doświadczenia. Myślę, że marzeniem każdego trenera jest praca w Legii. Marek Papszun to marzenie spełnił. Swoją drogę musiał przejść. Kto wie, może w przyszłości wrócę do Legii. Nie wiem, w jakiej roli. Czy pierwszego trenera? Na pewno bym chciał. (…) Nie wiem, czy obecne władze Legii w moim kierunku by zmierzały. Też kiedyś tak rozmawiałem w gronie trenerów, że jestem osobą, która zna dobrze Legię, przeszła te wszystkie szczeble, miałem zresztą bardzo duże sukcesy w Legii – przypomniał Banasik w wywiadize na kanale „Futbolownia”.