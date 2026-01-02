Legia Warszawa ma przed sobą rewolucję kadrową, którą przeprowadzi Marek Papszun. "Fakt" informuje, że jeden z piłkarzy chce odejść już tej zimy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Radovan Pankov

Legia pożegna się z obrońcą?

Legia Warszawa ma za sobą dramatyczną rundę, dlatego zimuje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Co więcej, pożegnała się już z rozgrywkami Ligi Konferencji oraz Pucharu Polski. Od kilkunastu dni już oficjalnie trenerem Wojskowych jest Marek Papszun, który ma zaprowadzić porządki i wiosną powalczyć jeszcze o czołowe lokaty w tabeli. Ta jest mocno spłaszczona, więc Legia, mimo wielkiego kryzysu, do lidera traci tylko jedenaście punktów.

Klub ma przed sobą rewolucję kadrową, która przebiegnie pod okiem właśnie Papszuna. Wielu zawodników nie może być pewnych swojej przyszłości przy Łazienkowskiej. „Fakt” twierdzi, że chęć odejścia już tej zimy zgłosił Radovan Pankov, który ma ważną umowę tylko do końca sezonu 2025/2026.

Pankov ma świadomość, że w Legii nie będzie mu łatwo o grę. W tym sezonie wystąpił tylko w 12 spotkaniach, a po raz ostatni na boisku przebywał na początku listopada. Niepewna sytuacja kontraktowa skłania go ku opuszczeniu Warszawy przedwcześnie, tak aby móc zacząć budować pozycję w nowym zespole. Interesują się nim tureckie kluby, gdzie mógłby zarobić większe pieniądze.

Serbski obrońca dołączył do Legii latem 2023 roku i w sumie rozegrał 87 spotkań. Obecnie mocno przegrywa rywalizację z Kamilem Piątkowskim oraz Stevem Kapuadim, dlatego widzi swoją przyszłość w innym klubie.