Legia Warszawa ma nowego napastnika. Ogłosili zaskakujący transfer

22:13, 11. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa sfinalizowała dość zaskakujący ruch, jakim jest podpisanie kontraktu z Rafałem Adamskim. Nowy napastnik Wojskowych grał poprzednio w Betclic 1. Lidze w barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Marek Papszun
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia ogłosiła transfer Rafała Adamskiego

Legia Warszawa po zatrudnieniu Marka Papszuna musiała liczyć się z tym, że potrzebne będą wzmocnienia. Nowy trener zmienił system, ale brakowało mu dodatkowego napastnika, aby mieć większe pole manewru w rotacji składem. Wojskowi długo szukali odpowiedniego kandydata, ale w końcu udało im się go znaleźć. W środę (11 lutego) ogłosili, że do klubu dołączył Rafał Adamski.

Adamski podpisał z Legią kontrakt do czerwca 2029 roku. W nowym zespole będzie grał z numerem dziewięć na plecach. Okazję do debiutu będzie miał w najbliższy weekend, gdy legioniści zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice w 21. kolejce Ekstraklasy.

Wiemy, jaka jest sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o napastników – obecnie mamy Miletę Rajovicia i Antonio Čolaka. Potrzebujemy kolejnego zawodnika na tej pozycji. Rafał to konkurent, ale też piłkarz, który wykańcza akcje. Może ten transfer wydaje się nieoczywisty, natomiast on udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu, Rafał jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie – powiedział Michał Żewłakow.

Ostatnie miesiące Adamski spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, do której trafił latem ubiegłego roku z Zagłębia Lubin. Na poziomie Betclic 1. Ligi uzbierał 11 goli i 10 asyst w 20 meczach. Dobra forma zaowocowała transfer do najwyższej klasy rozgrywkowej.

