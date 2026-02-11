Legia Warszawa ma nowego napastnika. Ogłosili zaskakujący transfer

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia ogłosiła transfer Rafała Adamskiego

Legia Warszawa po zatrudnieniu Marka Papszuna musiała liczyć się z tym, że potrzebne będą wzmocnienia. Nowy trener zmienił system, ale brakowało mu dodatkowego napastnika, aby mieć większe pole manewru w rotacji składem. Wojskowi długo szukali odpowiedniego kandydata, ale w końcu udało im się go znaleźć. W środę (11 lutego) ogłosili, że do klubu dołączył Rafał Adamski.

Adamski podpisał z Legią kontrakt do czerwca 2029 roku. W nowym zespole będzie grał z numerem dziewięć na plecach. Okazję do debiutu będzie miał w najbliższy weekend, gdy legioniści zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice w 21. kolejce Ekstraklasy.

– Wiemy, jaka jest sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o napastników – obecnie mamy Miletę Rajovicia i Antonio Čolaka. Potrzebujemy kolejnego zawodnika na tej pozycji. Rafał to konkurent, ale też piłkarz, który wykańcza akcje. Może ten transfer wydaje się nieoczywisty, natomiast on udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu, Rafał jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie – powiedział Michał Żewłakow.

Ostatnie miesiące Adamski spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, do której trafił latem ubiegłego roku z Zagłębia Lubin. Na poziomie Betclic 1. Ligi uzbierał 11 goli i 10 asyst w 20 meczach. Dobra forma zaowocowała transfer do najwyższej klasy rozgrywkowej.