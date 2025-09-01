Legia Warszawa pracuje nad hitowym transferem Kacpra Urbańskiego. Dla reprezentanta Polski to główna opcja. Trwają rozmowy z piłkarzem oraz Bologną - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Piotr Front Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański wybiera Legię. Transfer coraz bliżej

Legia Warszawa pod koniec letniego okienka walczy o hitowe wzmocnienia składu. Do drużyny dołączył Kamil Piątkowski, który zastąpi Jana Ziółkowskiego – utalentowany stoper wylądował już w AS Romie. Wydaje się, że to nie będzie ostatni reprezentant Polski, który będzie grał w stolicy kraju. Wojskowi bardzo mocno pracują również nad porozumieniem w sprawie Kacpra Urbańskiego.

20-latek ma za sobą trudny sezon – stracił miejsce w Bologni, a wypożyczenie do Monzy też nie było dla niego udane. Obecnie jego kariera znajduje się na zakręcie, więc Legia zaproponowała współpracę, tak aby pomocnik mógł się odbudować. Bologna jest gotowa, aby go sprzedać – oprócz Legii, walczyły o niego też Mallorca i FC Kopenhaga, ale na dzisiaj te oferty nie są już aktualne.

Legia Warszawa to faworyt w wyścigu o jego podpis. Urbański miał zdecydować również, że to dla niego preferowany kierunek. Transfer do kraju pomógłby mu w powrocie do reprezentacji Polski i wypromowaniu się na arenie międzynarodowej.

Trwa walka z czasem, bowiem Legia musi dopiąć ten transfer do 2 września – wówczas mija termin zgłaszania piłkarzy do fazy ligowej Ligi Konferencji. Jeśli się to nie powiedzie, Urbański może wybrać inny klub. Stołeczna ekipa prowadzi negocjacje zarówno z zawodnikiem, jak i Bologną.