Legia „sprzątnęła” Górnikowi napastnika sprzed nosa. Już przechodził testy medyczne

Legia Warszawa porozumiała się w sprawie transferu z nowym napastnikiem. Jak donosi Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet", do klubu wkrótce dołączy Antonio Colak, który był o krok od Górnika Zabrze.

SOPA Images Limited / ALamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Antonio Colak zostanie nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Legia Warszawa została zmuszona, by rozpocząć poszukiwania nowego napastnika. Jean-Pierre Nsame doznał poważnej kontuzji w meczu z Cracovią, która wykluczy Kameruńczyka na wiele miesięcy z gry. Okazuje się, że Wojskowi bardzo szybko przeszli to transferowej ofensywy.

Jak informuje Łukasz Olkowicz, Legia Warszawa pozyska Antonio Colaka, który już był w trakcie testów medycznych w Górniku Zabrze. – Antonio Colak zostanie nowym napastnikiem Legii. Piłkarz rozwiązuje kontrakt ze Spezią. 31-latek był już dogadany z Górnikiem, ale w ostatniej chwili wyjechał z Zabrza do Warszawy. Warunki z Górnikiem były ustalone, obie strony zawarły umowę dżentelmeńską, a Colak przechodził testy medyczne. Nie dokończył ich, pojechał do stolicy i podpisze kontrakt z Legią – napisał w serwisie „X” dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet”.

Górnik Zabrze ma w swoich szeregach nowo pozyskanych Gabriela Barbosę i Theorodosa Tsirigotisa. Pierwszy z nich po kontuzji nie zdołał się jednak przebić do pierwszego składu, a drugi nie imponował formą w pierwszych meczach. Z tego powodu Michal Gasparik stawiał na Sondre Lisetha ściągniętego do Zabrza zimą. To może tłumaczyć chęć sprowadzenia kolejnego napastnika.

Antonio Colak pozostaje obecnie bez klubu. W przeszłości bronił barw między innymi Spezii, Parmy, Rijeki, Hoffenheim, Malmo, Glasgow Rangers czy PAOK-u Saloniki. Choć ostatni sezon to tylko 26 występów w Serie B, jeden gol i trzy asysty, to dla całej PKO Ekstraklasy będzie to ciekawy transfer.

