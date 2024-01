Legia potwierdziła historyczny transfer. Ciekawe wzmocnienie dla Runjaicia

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Ryoya Morishita

Ryoya Morishita oficjalnie trafił do Ekstraklasy

Japończyk mogący grać na kilku pozycjach spędzi w Warszawie minimum pół roku

Legia zapewniła sobie możliwość definitywnego transferu 26-latka

Legia z egzotycznym transferem. Runjaic ma nowego piłkarza

Legia dotychczas w zimę głównie czyściła kadrę. Jej szeregi opuścili Sokołowski i Rose, co wpisuje się w politykę na najbliższe miesiące. We wtorek nadszedł jednak czas na wzmocnienie. Ryoya Morishita został pierwszym Japończykiem w historii stołecznego klubu.

– Od najmłodszych lat marzyłem o grze w Europie – oglądałem wiele meczów w różnych rozgrywkach. Zawodnicy Legii mają dużo jakości. Kibice są fantastyczni i pełni entuzjazmu. To sprawiło, że zdecydowałem się dołączyć do Legii – powiedział Japończyk po dołączeniu do warszawian na pół roczne wypożyczenie. Legia. Ma opcję pierwokupu.

– Szukaliśmy zawodnika, który rozszerzy wariantowość wyboru w pierwszej, a zwłaszcza w drugiej linii. Ryoya da nam możliwości na trzech pozycjach: prawym i lewym wahadle oraz „dziesiątce – tak nowy nabytek Legii scharakteryzował dyrektor sportowy warszawian, Jacek Zieliński.

