Legia nie rozmawia ws. tego transferu. A szkoda!

Legia Warszawa nie prowadzi rozmów z Hagim

Legia Warszawa pomimo dość dobrego, choć absolutnie dalekiego od ideałów wejścia w sezon nadal poszukuje nowych piłkarzy. Wiadomo bowiem, że jesienią mimo wszystko zespół najpewniej będzie grał na trzech frontach, a obecna kadra zespołu nie dość, że jest zbyt wąska, to do tego wydaje się zbyt słaba. Dlatego też kluczowe wydaje się sprowadzenie nowego środkowego pomocnika oraz skrzydłowego.

W kontekście tej pierwszej pozycji, wiadomo, że prawdopodobny jest transfer Damiana Szymańskiego. Z kolei jeśli chodzi o gracza na bok drugiej linii, to wiadomo już, że z gry raczej odpadło jedno z najciekawszych nazwisk. Mowa bowiem o Ianisie Hagim, który od wielu tygodni łączony jest ze stołecznym klubem. Ostatnio rumuńskie media informowały o tym, że nadal możliwe jest takie rozwiązanie, ale teraz Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” przekazał, że nie ma na to raczej szans, a przynajmniej takie rozmowy nie są prowadzone.

– W Legii twierdzą, że nie rozmawiają z Ianisem Hagim. Jest za drogi. To też duże zaskoczenie w zderzeniu z tym, co ukazało się ostatnio w rumuńskich mediach – powiedział dziennikarz podczas audycji „Program Piłkarski” na kanale „Meczyki.pl”.

Ianis Hagi w minionym sezonie rozegrał dla zespołu Rangersów w sumie 32 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował siedem asyst. W przeszłości reprezentował on barwy takich klubów jak m.in. Fiorentina oraz Deportivo Alaves.

