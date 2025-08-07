Majchrzak odchodzi z Legii. Napastnik podpisał kontrakt z nowym klubem [NASZ NEWS]

Imago/Andrea Staccioli Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Hat-trick w pierwszej kolejce i to by było na tyle

Jordan Majchrzak zaczął sezon w Legii II od bardzo mocnego uderzenia. W 1. kolejce były zawodnik AS Roma ustrzelił hat-tricka, ale jak się okazuje, to były jego ostatnie gole dla Legii. Już kilka dni temu goal.pl informował, że napastnik najprawdopodobniej opuści klub z Łazienkowskiej.



Dziś, jak wynika z naszych informacji, sprawa się dokonała. Dowiedzieliśmy się, że Majchrzak podpisał umowę z VfB Stuttgart. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez dwa najbliższe lata, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.



Jak wspomniano, Majchrzak ma już w CV bardzo znane marki, a teraz przychodzi pora na kolejną. 20-letni napastnik debiutował w Serie A u samego Jose Mourinho. Jest też reprezentantem Polski do lat 20. W tym zespole zagrał 13 spotkań, w których strzelił jedną bramkę.