Bielik wróci do Legii Warszawa?! Ten transfer byłby sensacją

Krystian Bielik nie jest przewidziany do gry w Birmingham, a Legia Warszawa szuka defensywnego pomocnika. "Give Me Sport" sugeruje, że może dojść do powrotu Polaka.

fot. PA Images Na zdjęciu: Krystian Bielik

Legia szuka pomocnika. Bielik wróci do Warszawy?

Legia Warszawa po sprzedaży Maxiego Oyedele szuka nowego defensywnego pomocnika. Numerem jeden na liście życzeń jest Damian Szymański, który już nawet zdążył dogadać się w sprawie warunków współpracy. W ostatnich dniach temat tego transferu nieco ucichł, choć oczywiście w dalszym ciągu jest możliwy. Wojskowi chcą jak najszybciej osiągnąć porozumienie z AEK Ateny, a w innym wypadku po prostu zrezygnują z reprezentanta Polski i wybiorą innego kandydata.

Sensacyjne wieści w tej sprawie przedstawiają Anglicy. Portal „Give Me Sport” sugeruje, że do Legii po latach może wrócić Krystian Bielik, który znalazł się na zakręcie. Birmingham City miniony sezon zakończyło awansem do Championship, co wiąże się z większymi zmianami kadrowymi. Skreślony został właśnie Bielik, który trafił na listę transferową. Jego umowa obowiązuje do 2027 roku.

Legia ma monitorować jego sytuację i niewykluczone, że to właśnie po niego się zgłosi. W przeszłości Bielik był już łączony z tym kierunkiem, ale nie wykazywał zainteresowania. Nie ukrywał dotąd, że nieszczególnie ceni rozgrywki Ekstraklasy i preferuje pozostanie na Wyspach Brytyjskich, ale jego kolejny ruch z pewnością będzie uzależniony od posiadanych opcji.

27-latek w bardzo młodym wieku wyjechał do Anglii. Arsenal wykupił go z Legii Warszawa już w 2015 roku, dostrzegając jego duży potencjał. Na nieszczęście Bielika, jego rozwój znacząco wyhamowały problemy zdrowotne, z którymi mierzył się przez wiele lat.