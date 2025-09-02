Lechia sprowadzi byłego gracza Rakowa?! To obrońca

Lechia Gdańsk w końcówce okienka transferowego musi postarać się o przynajmniej kilka ruchów transferowych. Jednym z nich ma być Matej Rodin, były obrońca Rakowa Częstochowa, o czym donosi Piotr Potępa z serwisu "iGol.pl".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: John Carver

Matej Rodin może wrócić do PKO Ekstraklasy

Lechia Gdańsk rozpoczynała ten sezon z aż pięcioma ujemnymi punktami na koncie. To oznacza, że ich sytuacja na starcie kampanii była już bardzo kiepska, a gdy dodamy do tego zakaz transferowy, to uznać można, że było bardzo źle. Aktualnie gdańszczanie wyszli już w bilansie na zero, a i mogą w końcu podziałać na rynku transferowym.

W ostatnich dniach okienka z pewnością kilka nowych twarzy w zespole z Trójmiasta by się przydało. Priorytetem wydaje się być wzmocnienie defensywny i wiele wskazuje na to, że pierwszy taki ruch się wydarzy. Według informacji przekazanych przez Piotra Potępę z serwisu iGol.pl, nowym defensorem Lechii Gdańsk ma zostać Matej Rodin. Środkowy obrońca w czerwcu odszedł z Rakowa Częstochowa i obecnie jest wolnym zawodnikiem.

Matej Rodin na poziomie PKO Ekstraklasy ma 98 występów i cztery gole oraz trzy asysty. W przeszłości poza zespołem Medalików, reprezentował barwy także Cracovii. 29-letni Chorwat poza Polską grał także w lidze belgijskiej, bośniackiej oraz chorwackiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

