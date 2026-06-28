Lechia może otrzymać nawet 8 milionów euro za gwiazdor! Jest oferta

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Bobcek może odejść, a Lechia sporo zarobić, co zrobi Urfer?

Lechia Gdańsk po spadku do Betclic 1. ligi ma olbrzymie problemy. Właściwie na każdym polu nie jest wesoło. Z jednej strony sytuacja finansowa zespołu od dłuższego czasu jest bardzo zła, a z drugiej obecna kadra nie pozwala rywalizować na profesjonalnym poziomie. Z klubem pożegnało się bowiem wielu zawodników, a kolejne odejścia są kwestią czasu. Pomimo startu przygotowań nadal nie ma także trenera. To wszystko powoduje, że kibice są – mówiąc dość eufemistycznie – zaniepokojeni.

Rozwiązaniem zdaje się sprzedaż największych gwiazd zespołu, za które zainkasować można nawet kilkanaście milionów euro w sumie. Jednym z takich piłkarzy jest Tomas Bobcek. Słowacki napastnik był czołową postacią drużyny w elicie i najlepszym strzelcem ligi. A to wzbudza zainteresowanie. Według informacji, które przekazał Tomasz Galiński z „WP Sportowe Fakty”, do klubu miała wpłynąć ofert nawet 8 milionów euro za napastnika. Mowa o klubach z Niemiec, a dokładnie HSV oraz Werderze Brema.

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Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 33 spotkania i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował sześć asyst. To pozwoliło mu zostać królem strzelców naszej ligi. Łącznie dla ekipy z Trójmiasta 24-latek trafił 34 razy w 74 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Słowaka aktualnie na 8 milionów euro.

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