PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Vitaliy Roman zostanie zawodnikiem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk nie zaczęła sezonu tak, jak sobie wyobrażała. Po trzech kolejkach drużyna Johna Carvera zaliczyła remis i poniosła dwie porażki. Warto zaznaczyć, że Biało-Zieloni zaczęli rozgrywki z ujemnym bilansem punktowym. W najbliższym meczu trójmiejski zespół zmierzy się przed własną publicznością z Motorem Lublin. Rywalizacja odbędzie się już w najbliższy poniedziałek.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Lechii Gdańsk przekazuje „Tatotake”. Otóż Biało-Zieloni lada moment pozyskają nowego defensora. Jak przekazuje „Tatotake”, o krok od przeprowadzki jest Vitaliy Roman z Ruchu Lwów. Koszt sprowadzenia definitywnego Ukraińca wyniesie 700 tysięcy euro. Strony osiągnęły już porozumienie, więc teraz czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie.

Lechia Gdańsk będzie pierwszym zagranicznym klubem w karierze Vitaliya Romana. Dotychczas defensor występował tylko na ukraińskich boiskach. Nominalną pozycją 22-latka jest lewa strona obrony. Wychowanek Karpat Lwów będzie rywalizował o miejsce w składzie Biało-Zielonych z Matusem Vojtko.

Vitaliy Roman dotychczas rozegrał 86 spotkań w barwach Ruchu Lwów. W tym czasie ukraiński defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienia, a także tyle samo asyst.