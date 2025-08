Lech Poznań rozważa transfer napastnika. To syn legendarnego piłkarza

Andri Gudjohnsen znalazł się w orbicie zainteresowań Lecha Poznań - informuje serwis Meczyki.pl. Kolejorz szuka napastnika, który będzie zmiennikiem Mikaela Ishaka. Islandczyk to syn słynnego piłkarza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Andri Gudjohnsen może trafić do Lecha Poznań

Lech Poznań po wygraniu dwumeczu z Breidablik zapewnił sobie nie tylko awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale również pewną grę w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji. Z racji tego, że podopieczni Nielsa Frederiksena będą grali jesienią co trzy dni, szkoleniowiec potrzebuje szerokiej kadry. Jedną z bolączek jest brak drugiego napastnika, który odciąży Mikaela Ishaka.

Dlatego też zarząd Kolejorza rozgląda się na rynku transferowym za nową dziewiątką. W mediach pojawił się kandydat, który mógłby trafić do Poznania jeszcze w trwającym okienku. Według serwisu Meczyki.pl Lech rozważa transakcję z udziałem Andriego Gudjohnsena.

Nazwisko 23-latka może brzmieć znajomo tym, którzy w przeszłości śledzili m.in. Barcelonę lub Chelsea. Andri Gudjohnsen to syn legendarnego piłkarza – Eidura Gudjohnsena. Islandczyk był aktywnym zawodnikiem w latach 1993-2016.

Syn byłego gracza Barcelony, Chelsea czy Monaco gra aktualnie w belgijskim KAA Gent, do którego trafił latem 2024 roku za prawie 3 miliony euro. Wcześniej zakładał koszulkę Lyngby, Norrkoping czy młodzieżowych drużyn Realu Madryt.

W poprzednim sezonie Gudjohnsen zdobył 5 goli i zanotował 2 asysty w 46 meczach. Na swoim koncie ma także występy w Lidze Konferencji z KAA Gent. Umowa z obecnym klubem obowiązuje go do 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 2 mln euro.