Lech Poznań chce pozyskać reprezentanta kraju. Na stole milion euro

Lech Poznań jest zainteresowany transferem 40-krotnego reprezentanta Cypru. Z informacji, które przekazał George Tsarouchas wynika, że doniesienia potwierdził agent piłkarza. Loizos Loizou został wyceniony na milion euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Loizos Loizou w orbicie zainteresowań Lecha Poznań

Lech Poznań w środku tygodnia przerwał serię czterech zwycięstw z rzędu. Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą (1:3). W rewanżu czeka ich zatem trudne zadanie, odwrócenia losów dwumeczu.

Kolejorz w letnim oknie transferowym pozyskał siedmiu nowych piłkarzy, na których przeznaczył ponad 3 miliony euro. Niewykluczone, że w Poznaniu przed zamknięciem okienka zobaczymy jeszcze jedną nową twarz. Z informacji podanych przez dziennikarza George Tsarouchasa wynika, że w orbicie zainteresowań znalazł się Loizos Loizou, czyli zawodnik Omonii Nikozja.

Loizou to 22-letni prawy skrzydłowy, który z powodzeniem może grać również na lewym skrzydle oraz jako ofensywny pomocnik. Na swoim koncie ma 40 spotkań dla reprezentacji Cypru, w których zdobył jedną bramkę. Od początku kariery jest związany z Omonią Nikozja, w której zdobył 31 goli i zanotował 22 asysty w 195 meczach. W swoim CV ma również epizod w Eredivisie, gdyż w drugiej części sezonu 2023/2024 był wypożyczony do Heerenveen.

Zainteresowanie mistrza Polski miała potwierdzić agencja piłkarza. Według dziennikarza Lech to tylko jeden z zespołów, które interesują się Loizou. O zawodnika pytało również szwedzkie Djurgarden. Omonia ustaliła cenę za skrzydłowego na poziomie ok. miliona euro. Cypryjczyk naciska na zmianę otoczenie w celu poszukiwań nowych wyzwań.