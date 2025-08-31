Filip Szymczak w tym okienku transferowym zmieni klubowe barwy. Napastnik Lecha Poznań przeniesie się do ligi belgijskiej, o czym poinformował Mateusz Borek.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Szymczak zagra w Belgii

Gdzie swoją karierę będzie kontynuował Filip Szymczak? Wszystko wskazuje na to, że młodzieżowy reprezentant Polski już nie będzie dłużej występował w barwach Lecha Poznań w tym sezonie. Niedawno informowaliśmy, że 23-latek może trafić do Jagiellonii Białystok, ale interesują się nim także kluby z Belgii, Szwecji i Turcji.

Mateusz Borek potwierdził, iż Szymczak otrzymał konkretną propozycję i pochodzi ona z Jupiler Pro League. Wychowanek Kolejorza ma zostać wypożyczony do Royal Charleroi, a więc aktualnie 11. ekipy belgijskiej elity. Drużyna prowadzona przez Rika De Mila w pięciu spotkaniach wywalczyła sześć oczek, notując jedno zwycięstwo, trzy remisy i jedną porażkę.

Co ciekawe, ekipa Les Zèbres właśnie sprzedała napastnika do… Jagiellonii Białystok. Youssuf Sylla przeniósł się do Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego. Jego następcą będzie Szymczak, który w tym sezonie rozegrał 10 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.