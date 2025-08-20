Lech Poznań chce tego napastnika. Strzela jak na zawołanie!

Lech Poznań chce tego lata ściągnąć jakościowego napastnika. Z informacji Daniela Kristofferssona ze "Sportbladet" wynika, że na celowniku mistrza Polski znajduje się Ibrahim Diabate.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech chce go u siebie. Strzela gola za golem

Lech Poznań dokonał tego lata wielu ruchów kadrowych, ale o jednym transferze mówi się od dawna. Działacze przyznają, że poszukiwany jest jeszcze jakościowy napastnik, który będzie konkurentem dla Mikaela Ishaka. Tym razem Kolejorz liczy, że trafi z wyborem, gdyż ściągnięty zimą Mario Gonzalez kompletnie się nie sprawdził.

Kandydatem do zasilenia mistrza Polski jest Ibrahim Diabate. Z informacji „Sportbladet” wynika, że to właśnie 25-letni Iworyjczyk trafił na radary Lecha i jeszcze tego lata może przenieść się do Ekstraklasy. O jego wysokich umiejętnościach może świadczyć bilans z tego sezonu szwedzkiej ekstraklasy. Reprezentujący barwy Allsvenskan GAIS zdobył 16 bramek i dołożył do tego 3 asysty. Jest liderem klasyfikacji strzelców.

Lech ma z kim rywalizować, bowiem Diabate znajduje się również pod obserwacją takich ekip, jak Auxerre, Genk czy HSV. W przeszłości szkolił się w Hiszpanii – występował w rezerwach Atletico Madryt i Sevilli, a także zadebiutował w pierwszej drużynie Mallorki.

Kwota ewentualnego transferu nie jest znana. Nieoficjalnie mówi się, że szwedzki klub może zażyczyć sobie za Diabate nawet 2 miliony euro. Lech Poznań tego lata wydał już spore pieniądze na Pablo Rodriguez, który kosztował ponad milion euro. Nie jest to więc kwota, która na pewno odstraszy mistrza Polski.