fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Sousa chce odejść? Lech szykuje się do sprzedaży

Lech Poznań do samego końca nie był pewny mistrzowskiego tytułu, o który rywalizował z Rakowem Częstochowa. Zwycięstwo w ostatniej kolejce pozwoliło przesądzić o losach walki na szczycie Ekstraklasy. Zespół Nielsa Frederiksena okazał się najlepszy z całej stawki i sięgnął po trofeum. Teraz w klubie trwają przygotowania do kolejnego sezonu, który będzie znacznie trudniejszy. Trzeba będzie walczyć na trzech frontach, w tym przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Plany klubu są ambitne – działacze nie ukrywają, że drużyna powinna zostać odpowiednio wzmocniona. Nie oznacza to jednak, że uda się zatrzymać najważniejszych piłkarzy. Do przeprowadzki szykuje się Afonso Sousa, który ma za sobą fantastyczny sezon. Był niekwestionowanym liderem Lecha Poznań, gromadząc w Ekstraklasie 13 bramek oraz 6 asyst.

Zobacz również: „Świderski jest za chudy w uszach, aby mieć własną cieszynkę”

Dla 25-letniego Portugalczyka to doskonała okazja, aby przenieść się do mocniejszej ligi. Lech także myśli o jego sprzedaży, gdyż umowa między stronami jest ważna tylko do 2026 roku. Piotr Rutkowski potwierdził plany dotyczące wytransferowania Sousy z Ekstraklasy.

– Na pewno Afonso Sousa chciałby pójść dalej. Czuje, że to jego moment na zmianę – kiedy, jeśli nie teraz? Jest w szczycie kariery, ma znakomite liczby, więc chce zobaczyć, co świat ma mu do zaoferowania. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale musimy być gotowi na jego odejście – przekonuje prezes mistrza Polski.