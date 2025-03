ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Michał Gurgul na radarze Sturmu Graz

Lech Poznań słynie z tego, że właściwie co sezon wypuszcza na świat przynajmniej jednego niezwykle utalentowanego gracza. Właściwie można nawet powiedzieć, że spora część powoływanych do reprezentacji Polski w ostatnich latach to byli gracze Kolejorza lub wychowankowie tego klubu. To tylko pokazuje, jak dobrze funkcjonuje akademia tego zespołu.

Kolejnym piłkarzem, który może wypłynąć z Lecha Poznań na szerokie wody jest Michał Gurgul. Obrońca zespołu ze stolicy Wielkopolski przebojem wdarł się do zespołu Kolejorza i w tym sezonie stanowi o sile defensywny ekipy Nielsa Frederiksena. Nie bez powodu otrzymał on także w 2024 roku powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Teraz okazuje się, że jego sytuację monitoruje jeden ze znanych klubów.

WIDEO: Czy Daniel Myśliwiec to dobry trener?

Według informacji przekazanych przez serwis “sturmnetz.at”, Michał Gurgul znalazł się na liście zainteresowań zespołu Sturmu Graz. Czołowy zespół ligi austriackiej już w swojej kadrze ma jednego Polaka – Szymona Włodarczyka – choć on aktualnie jest wypożyczony do Serie B. Możliwe więc, że kolejny do niego dołączy latem.

Gurgul w tym sezonie rozegrał dla Lecha 23 mecze, a w sumie ma ich dla pierwszego zespołu 37 oraz raz trafił do siatki. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: AC Milan chce reprezentanta Polski. W grze także kluby z Anglii