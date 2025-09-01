Lech ma nowego skrzydłowego. Transfer z Ekstraklasy

Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Lech z kolejnym wzmocnieniem

Okienko przy Bułgarskiej trwa w najlepsze. Lech Poznań pozyskał już siedmiu zawodników, a w poniedziałek zaprezentował ósme wzmocnienie. Do tej pory szeregi Koleorza zasilili Pablo Rodriguez, Mateusz Skrzypczak, Leo Bengtsson, Joao Moutinho, Robert Gumny, Luis Palma i Timothy Ouma. Do tego grona dołączył Taofeek Ismaheel.

Nigeryjczyk, który może występować na obu skrzydłach, przenosi się do Poznania na zasadzie rocznego wypożyczenia z Górnika Zabrze. Lech zapewnił sobie opcję wykupu 25-latka po zakończonym sezonie. Opcję, ale nie przymus – jeżeli Kolejorz nie zdecyduje się na transfer definitywny, Ismaheel wróci na Śląsk.

Taofeek Ismaheel został wypożyczony do Lecha Poznań do końca obecnego sezonu z Górnika Zabrze. Nigeryjczyk, który dobrze zna grę na boiskach @_Ekstraklasa_, wzmacnia rywalizację na skrzydłach.



Cześć Taofeek, dobrze Ci w 🔵⚪️ barwach! pic.twitter.com/Z3TLJXwRtH — Lech Poznań (@LechPoznan) September 1, 2025

Prawonożny zawodnik w lecie 2024 roku został sprowadzony przez Górnika z FC Lorient, a w swoim CV ma także takie kluby, jak Fredrikstad, Valerenga i SK Beveren. W poprzednim sezonie w 32 meczach strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty, natomiast w obecnych rozgrywkach w siedmiu spotkaniach zapisał na swoim koncie jedno ostatnie podanie.