Lech ma nowego skrzydłowego. Transfer z Ekstraklasy

19:40, 1. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań wzmocnił rywalizacje na skrzydłach. Nowym zawodnikiem mistrzów Polski został Taofeek Ismaheel, pozyskany z Górnika Zabrze.

Lech Poznań - Górnik Zabrze
Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Lech z kolejnym wzmocnieniem

Okienko przy Bułgarskiej trwa w najlepsze. Lech Poznań pozyskał już siedmiu zawodników, a w poniedziałek zaprezentował ósme wzmocnienie. Do tej pory szeregi Koleorza zasilili Pablo Rodriguez, Mateusz Skrzypczak, Leo Bengtsson, Joao Moutinho, Robert Gumny, Luis Palma i Timothy Ouma. Do tego grona dołączył Taofeek Ismaheel.

Nigeryjczyk, który może występować na obu skrzydłach, przenosi się do Poznania na zasadzie rocznego wypożyczenia z Górnika Zabrze. Lech zapewnił sobie opcję wykupu 25-latka po zakończonym sezonie. Opcję, ale nie przymus – jeżeli Kolejorz nie zdecyduje się na transfer definitywny, Ismaheel wróci na Śląsk.

Prawonożny zawodnik w lecie 2024 roku został sprowadzony przez Górnika z FC Lorient, a w swoim CV ma także takie kluby, jak Fredrikstad, Valerenga i SK Beveren. W poprzednim sezonie w 32 meczach strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty, natomiast w obecnych rozgrywkach w siedmiu spotkaniach zapisał na swoim koncie jedno ostatnie podanie.

