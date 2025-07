Lech pozyska gwiazdę? Piłkarz przed ważną decyzją

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Karol Linetty wróci do Lecha Poznań? Kluczowe trzy czynniki

Lech Poznań, po zdobyciu mistrzostwa Polski, przygotowuje się do rywalizacji w europejskich pucharach. Władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem drużyny. Interesujące informacje w tej sprawie przekazał serwis Sportowy-poznan.pl.

Według źródła, zarząd Kolejorza rozważa ponowne sprowadzenie Karola Linettego. Były reprezentant Polski jest obecnie wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z Torino. Obecnie priorytetem dla Linettego pozostaje kontynuacja kariery we Włoszech, jednak brak konkretnych ofert może skłonić go do rozważenia powrotu do Ekstraklasy.

Główną przeszkodą w potencjalnym transferze do Lecha mogą być oczekiwania finansowe zawodnika. 47-krotny reprezentant Polski chciałby zarabiać 1,5 miliona euro rocznie, co znacznie przekracza możliwości finansowe poznańskiego klubu.

Rozważany jest jednak wariant krótkoterminowy. Linetty mógłby dołączyć do Lecha na czas eliminacji do europejskich pucharów, co dałoby mu szansę na zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej. Taki ruch mógłby również ułatwić piłkarzowi znalezienie nowego klubu za granicą.

Jak podaje Sportowy-poznan.pl, na razie nie toczą się zaawansowane rozmowy w sprawie transferu. Wszystko zależy od sytuacji na rynku transferowym oraz ostatecznego kształtu kadry Lecha. Więcej szczegółów może wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Czytaj także: Lech Poznań szykuje transferowy ruch. Szwed blisko Kolejorza!