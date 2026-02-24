Lech już zdecydował ws. wykupu Palmy?! Klub odpowiada

Lech Poznań może wykupić Luisa Palmę za cztery miliony euro. Jesienią był wielką gwiazdą Ekstraklasy, ale po przerwie zimowej ma problemy. Rzecznik prasowy klubu Adrian Gałuszka zdementował informację, jakoby Kolejorz podjął już w jego sprawie konkretną decyzję.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luis Palma

Lech wykupi Palmę, żeby od razu go sprzedać? Klub reaguje

Lech Poznań zanotował trzy kolejne zwycięstwa i wskoczył na podium Ekstraklasy. Ma obecnie dwa punkty straty do liderującej Jagiellonii Białystok, choć ta rozegrała dotąd jedno spotkanie mniej. Ekipa Nielsa Frederiksena wreszcie ustabilizowała formę i może bić się o najwyższe cele. Oprócz Ekstraklasy, wciąż bierze udział w rozgrywkach Ligi Konferencji oraz Pucharu Polski.

Niezależnie od końcowych wyników, klub musi powoli podejmować decyzje pod kątem przyszłego sezonu. Kibiców mocno niecierpliwi temat Luisa Palmy, który jesienią był liderem całej ofensywy. latem Lech wypożyczył go z Celticu z opcją wykupu za cztery miliony euro. Wydawało się więc, że pozostanie on w Poznaniu tylko tymczasowo, ale świetna forma skłoniła włodarzy do myśli nad jego realnym wykupem.

Obecnie Palma ma na koncie sześć bramek oraz siedem asyst w 31 występach. Runda wiosenna w jego wykonaniu jest już dużo słabsza – trzy ostatnie ligowe mecze zaczynał na ławce rezerwowych. Czy Lech powinien wydać na zmiennika aż cztery miliony euro?

W programie na „Kanale Sportowym” Adam Sławiński zasugerował, że Kolejorz miał już zadecydować o jego przyszłości. Wykupi go jedynie w przypadku, gdy jeszcze w tym samym okienku będzie mógł sprzedać go z zyskiem. Palma miałby pomóc drużynie w kluczowych meczach eliminacji europejskich pucharów, a następnie odejść. Te wieści zdementował natomiast rzecznik prasowy mistrza Polski Adrian Gałuszka. Przyszłość Palmy pozostaje pod znakiem zapytania.