Lech planuje transferowy ruch. Europejskie kluby też obserwują

Lech Poznań ma zamiar w najbliższym czasie wzmocnić swoją pomoc. Tymczasem ciekawe wieści na ten temat przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio, informując konkretnie o Szwajcarze.

fot. Dominika Körtvélyesiová / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ryan Fosso znalazł się na radarze Lecha Poznań

Lech Poznań zakończył zmagania ligowe w PKO BP Ekstraklasie w 2025 roku na ósmej pozycji, z bilansem 26 punktów na koncie. Tymczasem władze klubu pracują nad poprawą jakości drużyny. Interesujące informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Według źródła na celowniku Kolejorza znajduje się Ryan Fosso, który aktualnie broni barw Fortuny Sittard. Gdyby transakcja z udziałem Szwajcara doszła do skutku, zawodnik miałby wzmocnić rywalizację w środku pola w Lechu.

Fosso to 23-latek, który do ekipy z Eredivisie dołączył w lipcu 2024 roku z FC Vaduz. Zawodnik trafił do Fortuny na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barwy BSC Young Boys. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w 19 spotkaniach, notując w nich jedną asystę.

Były młodzieżowy reprezentant Szwajcarii okazję na poprawę swojego bilansu może mieć 11 stycznia. Ekipa z Sittard zmierzy się wówczas z Go Ahead Eagles. Ciekawostką jest natomiast to, że nie tylko klub z Poznania zainteresował się zawodnikiem.

Fosso znajduje się także na radarze klubów z pierwszej i drugiej Bundesligi oraz z Serie B. Chęć pozyskania piłkarza wyrażają między innymi Empoli, Kaiserslautern oraz Borussia Moenchengladbach. Gdyby natomiast Fosso trafił do Lecha, mógłby rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Radosław Murawski czy Gisli Thordarson.