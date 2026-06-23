Barcelona chce transferu gwiazdora Mistrzostw Świata! Ma już dwa gole

Barcelona jest poważnie zainteresowana transferem Floriana Baloguna z AS Monaco. Gwiazdor reprezentacji USA na Mistrzostwach Świata 2026 ma już dwa trafienia. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może sprowadzić napastnika prosto z Mistrzostw Świata 2026

Barcelona tego lata musi sprowadzić nowego napastnika. Kibice nie mają już wątpliwości, że to cel klubu numer jeden na najbliższe tygodnie. I choć czas leci, to nadal na horyzoncie nie ma następcy Roberta Lewandowskiego. To powoduje pewne zaniepokojenie, bowiem już prawie przesądzone jest, że Dumy Katalonii nie stać na sprowadzenie Juliana Alvareza, a ostatnio odmówił im także Harry Kane, który był sondowany.

Taki stan rzeczy może okazać się szansą dla nieco mniej oczywistych nazwisk. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona jest zainteresowana transferem jednego z napastników, którzy strzelają gole podczas Mistrzostw Świata 2026. Chodzi konkretnie o Floriana Baloguna z reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który na co dzień występuje w AS Monaco. Podczas tego turnieju Amerykanin ma już dwa trafienia w dwóch rozegranych meczach.

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Florian Balogun w minionym sezonie rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył 19 goli oraz zanotował pięć asyst. To bardzo dobre liczby, które predysponują gwiazdora USA do transferu do mocniejszej ekipy. 24-letni napastnik w przeszłości związany był z Arsenalem, gdzie w pierwszym zespole wystąpił 10 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 40 milionów euro.

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