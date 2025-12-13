Laporta pozwoli mu odejść za darmo. Barcelona go nie potrzebuje

Marc-Andre ter Stegen ma w FC Barcelonie status zawodnika niepotrzebnego. Jak donosi El Nacional prezydent Joan Laporta nie chce go trzymać w klubie. Ze względu na zbyt duże wynagrodzenie rozważa pozbycie się go nawet za darmo.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ter Stegen uznany za niepotrzebnego w Barcelonie. Laporta odda go za darmo

FC Barcelona w najbliższych tygodniach będzie musiała rozwiązać problem, jaki powstał po powrocie kontuzjowanego zawodnika. Do pełni sił wrócił Marc-Andre ter Stegen, którego przyszłość w klubie wisi na włosku. Doświadczony bramkarz nie może liczyć na regularną grę, ponieważ latem do zespołu trafił Joan Garcia. Hiszpan od razu otrzymał miano pierwszego golkipera.

Ter Stegen w hierarchii bramkarzy spadł na sam koniec, ponieważ zmiennikiem Garcii jest Wojciech Szczęsny. Taka sytuacja sprawia, że reprezentant Niemiec zyskał status piłkarza niepotrzebnego w drużynie. To powoduje, że Duma Katalonii ma spory problem.

Biorąc pod uwagę fakt, że Ter Stegen nie ma szans na grę, trzymanie go w klubie mija się z celem. Na dodatek jego wynagrodzenie wynosi ok. 20 milionów euro rocznie, co stanowi potężne obciążenie klubowych finansów. Jeden scenariusz zakłada, że bramkarz zostanie wypożyczony w styczniu do innego klubu, który pokryje większą część jego pensji. Z kolei El Nacional informuje o drugim scenariuszu, który jest mniej korzystny dla samego zawodnika.

Otóż okazuje się, że Joan Laporta nie chce trzymać go na siłę na klubowej liście płac. Wobec tego rozważa ruch, jakim jest pozbycie się go zupełnie za darmo. Prawdopodobnie chodzi o rozwiązanie kontraktu, ale trzeba pamiętać, że to wiąże się z wypłatą całego wynagrodzenia. Chyba że obie strony dojdą do porozumienia w tej sprawie i wypracują rozwiązanie satysfakcjonujące każdą ze stron.