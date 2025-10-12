Lamine Yamal marzeniem transferowym giganta! To musi się stać

Lamine Yamal jest coraz częściej łączony z odejściem z FC Barcelony. Kolejne źródła sugerują, że Paris Saint-Germain zrobi wszystko, aby pozyskać gwiazdę. Nowe wieści przekazał Romain Molina.

PSG chce u siebie Lamine Yamala!

Lamine Yamal, choć ma zaledwie 18 lat postrzegany jest jako jeden z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie. Nastolatek od kilku sezonów błyszczy w barwach FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Natomiast wątpliwości wzbudza jego życie prywatne, które wywołuje wiele kontrowersji. Z tego powodu nastolatek często spotyka się z krytyką, co doprowadziło do myśli o zmianie klubu.

Ostatnio pojawiły się szokujące doniesienia, że FC Barcelona może spodziewać się oferty za wychowanka. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów, czyli Paris Saint-Germaine jest gotowe zaoferować gigantyczne pieniądze za Yamala. Mowa o kwocie, która byłaby rekordowym transferem. Jeszcze nikt nigdy tyle nie zapłacił za żadnego piłkarza.

Teraz ostatnie doniesienia potwierdza także znany dziennikarz Romain Molina. Jego zdaniem właściciele francuskiego giganta nie ukrywają swoich zamiarów. W Katarze mówią głośno o tym, że pewnego dnia chcą sprowadzić Lamine Yamala do Paryża.

Nie da się ukryć, że taki transfer wstrząsnąłby światem piłki nożnej. Warto odnotować, że w przeszłości mogliśmy obserwować wiele transakcji na linii Barcelona – PSG. Z Hiszpanii do Francji przenosili się m.in. Leo Messi, Neymar czy Ousmane Dembele.

Yamal gra w seniorskim zespole Blaugrany od sezonu 2022/2023. Od momentu debiutu wystąpił już w 111 meczach, zdobywając 27 goli i notując 38 asyst. Ostatnio podczas plebiscytu France Football zajął 2. miejsce w rankingu Złotej Piłki, jednocześnie po raz drugi z rzędu wygrywając Kopa Trophy dla najlepszego młodego piłkarza na świecie.