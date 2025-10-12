Yamal gotowy odejść z Barcelony. Aż trudno uwierzyć z jakiego powodu

10:38, 12. października 2025
Jakub Fudali
Źródło: Defensa Central

Lamine Yamal gotów jest odejść z Barcelony. Wszystko bowiem przez rozczarowanie związane z publiczną krytyką ze strony Hansiego Flicka, o czym informuje serwis "Defensa Central".

Yamal rozczarowany krytyką gotów odejść z Barcelony

Barcelona z pewnością ma w swoim obecnym składzie kilku graczy, którzy wzbudzają zainteresowanie innych, czołowych klubów w Europie. Właściwie o każdym graczu Dumy Katalonii można powiedzieć, że chciałby go u siebie niejeden trener innego klub. Szczególnie dotyczy to jednak Lamine Yamala, który ma szansę w najbliższych latach stać się najlepszym piłkarzem na świecie i zadomowić się na tej pozycji na długo.

Niemniej z pewnością obecny okres jest dla Hiszpana trudniejszy, bowiem musi zmagać się z kontuzją oraz krytyką na tyle dużą, że w jego obronie stanął Kylian Mbappe. Teraz doszła jednak jeszcze jedna kwestia. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, Lamine Yamal jest rozczarowany publiczną krytyką ze strony Hansiego Flicka i nie wyklucza opuszczenia Barcelony.

Jak dodaje wspomniane źródło, Paris Saint-Germain jest gotowe pobić transferowy rekord świata pod względem kwoty transferu, aby sprowadzić do siebie Yamala. Skrzydłowy w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie pięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie ma dla swojego zespołu już ponad 110 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

