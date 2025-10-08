Barcelona w szoku! Gigant gotów wyłożyć 230 milionów za Yamala

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal mógłby opuścić Barcelonę i trafić do PSG za 230 milionów

Barcelona z pewnością nie może być zadowolona z ostatnich spotkań, bowiem dwa mecze przed przerwą na kadrę to dwie porażki. Spowodowane jest to z pewnością w sporej mierze sporą liczbą kontuzji w zespole Hansiego Flicka. Jednym z graczy, który nie jest dysponowany jest Lamine Yamal. Cudowny nastolatek z Katalonii zmaga się z kolejnymi problemami zdrowotnymi w tym sezonie i opuści kilkanaście najbliższych dni.

Niemniej Yamal już w tym sezonie zdążył poczarować i nadal udowadnia, że choć o jego talencie i umiejętnościach słyszał już każdy, do on może zrobić jeszcze więcej. Dlatego też wzbudza zainteresowanie wielkich futbolowego świata. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, PSG byłoby gotowe zapłacić Barcelonie 230 milionów euro za transfer Lamine Yamala. To rekordowa suma w historii futbolu, co z pewnością mogłoby przekonać Dumę Katalonii, która nie od wczoraj zmaga się z problemami finansowymi.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie pięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie ma dla swojego zespołu już ponad 110 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

