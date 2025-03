Lamine Camara, pomocnik AS Monaco, wzbudza zainteresowanie Tottenhamu Hotspur, Liverpoolu, Manchesteru City oraz Chelsea - podaje serwis TBR Football.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Lamine Camara

Lamine Camara rozchwytywany na rynku

Lamine Camara rozgrywa bardzo dobry sezon – pojawił się na boisku w 31 meczach, zdobył 2 bramki i zaliczył 6 asyst. Środkowy pomocnik błyskawicznie stał się ważną postacią w AS Monaco, które zajmuje 4. miejsce w tabeli Ligue. Świetna postawa 21-latka rzecz jasna nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, którzy bacznie monitorują postępy 23-krotnego reprezentanta Senegalu. Niewykluczone, że zdolny młodzieniec będzie kontynuował swoją karierę w Premier League.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski serwis “TBR Football” wynika bowiem, że sytuację Lamine Camary obserwują cztery potęgi z Wysp Brytyjskich – Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City oraz Chelsea. Każdy z wymienionych zespołów potrzebuje wzmocnienia środka pola, dlatego skierował swój wzrok na utalentowanego zawodnika ekipy z Księstwa. W tym momencie 21-letni pomocnik jest wyceniany na około 20 milionów euro.

Etatowy reprezentant Senegalu z powodzeniem występuje w barwach monakijskiej drużyny od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadion Ludwika II za 15 milionów euro z FC Metz. Wychowanek rodzimej akademii Casa Sports sprawdził się w AS Monaco, co może wkrótce zaowocować kolejnym transferem, tym razem do klubu ze światowej czołówki.