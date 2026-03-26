Kulisy rozstania Szwargi z Arką Gdynia. „Zmęczenie materiału”

Szwarga pożegnał się z Arką. W klubie było „wzajemne zmęczenie”

Arka Gdynia pod wodzą Dawida Szwargi awansowała do Ekstraklasy, a obecnie walczy o dalszy byt w elicie. Dokończy sezon jednak bez szkoleniowca, który jeszcze kilka miesięcy świętował z nią sukces. W środę klub przekazał, że strony zakończyły współpracę, przedwcześnie rozwiązując obowiązujący kontrakt. Opublikowane oświadczenie sugerowało, że był to rezultat rozmów trenera z władzami, podczas których uznano, że to najlepsze rozwiązanie. Wpływ na taki przebieg zdarzeń miała mieć również sytuacja rodzinna Szwargi.

Kibicom oczywiście taka argumentacja nie wystarczyła. Mateusz Hawrot na łamach portalu Meczyki.pl podzielił się kulisami decyzji władz klubu z Pomorza. Czynników, które przesądziły o rozstaniu było więcej. Na pewno nie doszło do zwolnienia Szwargi, a i on sam nie naciskał na odejście. Nie jest natomiast tajemnicą, że atmosfera w gabinetach nie była najlepsza – postępowało „wzajemne zmęczenie materiału”.

Czarę goryczy miał przelać natomiast wynik sportowy, a dokładniej wysoko przegrany mecz z Koroną Kielce. Szwarga zdawał się być po nim mocno zrezygnowany, a Arka uznała, że to odpowiedni moment, aby wprowadzić nieco ożywienia do szatni. Zmiana na ławce trenerskiej ma dać drużynie impuls, który może okazać się kluczowy w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.