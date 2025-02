Piątek na radarze potentata! Bardzo chcą transferu Polaka

Trabzonspor bardzo liczy na transfer Krzysztofa Piątka. Turecki potentat szuka nowego napastnika, a Polak pasuje do tego zespołu idealnie, o czym donosi serwis "ajansspor.com".

Belga News Agency/Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek na celowniku Trabzonsporu

Krzysztof Piątek w tym sezonie jest w wybitnej formie. Właściwie można powiedzieć, że napastnik reprezentacji Polski nawiązuje do swoich najlepszych lat, gdy w barwach Genoi, a później AC Milanu po prostu czarował kibiców skutecznością. Później było już jednak gorzej, ale teraz znów 29-latek przeżywa bardzo dobre momentu.

Doskonała forma została oczywiście dostrzeżona przez wiele klubów mocniejszych od Basaksehiru. Zainteresowanie w ostatnich tygodniach i miesiącach wyrażały zespoły z MLS, Włoch oraz Turcji. Tu przede wszystkim nazwisko Piątka padło w kontekście ekipy Fenerbahce. Teraz jednak mowa o innym bardzo dużym klubie znad Bosforu.

WIDEO: Sen o Krzysztofie Piątku – jak to było?

Według informacji przekazanych przez serwis “ajansspor.com”, Trabzonspor bardzo liczy na transfer Krzysztofa Piątka. Zespół, który w ostatnich latach przyzwyczaił do osiągania czołowych miejsc w lidze, latem chce nieco zmienić swoją kadrę i pozyskać nowego napastnika, a Piątek idealnie by się do tego pomysłu wpisywał.

Krzysztof Piątek w tym sezonie rozegrał 36 meczów, w których zdobył 28 bramek oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 6,5 miliona euro. Jego obecna umowa z Basaksehirem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

