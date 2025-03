Krzysztof Piątek imponuje formą w aktualnej kampanii, co może zaowocować przeprowadzką do Trabzonsporu. Turecki klub szykuje ofertę w wysokości około 7 milionów euro za gwiazdę Basaksehiru Stambuł - poinformował serwis Fotomac.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Trabzonspor poważnie zainteresowany Krzysztofem Piątkiem

W obecnym sezonie tureckiej ekstraklasy Krzysztof Piątek walczy o koronę króla strzelców. 29-letni napastnik ma na swoim koncie 18 goli, dzięki czemu zajmuje wysokie 2. miejsce w klasyfikacji, tracąc 2 bramki do prowadzącego w tym zestawieniu Victora Osimhena. Doskonała forma naszego rodaka nie przechodzi bez echa i podczas najbliższego letniego okienka transferowego może zaowocować przeprowadzką do innego klubu znad Bosforu. Gwiazda Basaksehiru Stambuł znajduje się bowiem na celowniku Trabzonsporu.

Najnowsze informacje na temat potencjalnego transferu 34-krotnego reprezentanta Polski na Papara Park ujawnił tamtejszy serwis “Fotomac”. Zdaniem tego portalu ruszyły już pierwsze negocjacje w sprawie ewentualnych przenosin Krzysztofa Piątka do wspomnianego wyżej Trabzonsporu. Kwota takiej transakcji miałaby wynieść około 7 milionów euro. Kontrakt skutecznego snajpera z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie wypełniony do końca.

Krzysztof Piątek z powodzeniem występuje w barwach Basaksehiru Stambuł od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Fatih Terim Stadyumu na podstawie wolnego transferu po tym, jak wcześniej rozstał się z Herthą Berlin. Wychowanek Lechii Dzierżoniów ma bardzo bogate CV, ponieważ grał również w Salernitanie, Fiorentinie, Milanie, Genoi, Cracovii oraz Zagłębiu Lubin. Strona “Transfermarkt” szacuje wartość atakującego na 7 milionów euro.