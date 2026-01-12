Królewski ujawnił wycenę Krzyżanowskiego! Tyle mogła zarobić Wisła

Jakub Krzyżanowski odrzucił w styczniu ofertę przejścia do zagranicznego klubu. W programie "Studio Reymonta" Jarosław Królewski ujawnił, ile Wisła Kraków mogła zarobić na sprzedaży piłkarza. Wycena obrońcy to od 750 tysięcy do 1,5 mln euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

750 tysięcy – 1,5 mln euro – na tyle Wisła Kraków wycenia Krzyżanowskiego

Wisła Kraków w zimowym oknie transferowym na razie skupiła się na odejściach, a nie transferach przychodzących. Z klubem pożegnali się: Igor Łasicki, Olivier Sukiennicki i Wiktor Staszak. Na biurko prezesa trafiła także oferta za innego piłkarza – Jakuba Krzyżanowskiego. Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale media informowały, że Biała Gwiazda zaakceptowała propozycję.

Lewego obrońcę chciał sprowadzić w styczniu czeski Banik Ostrawa. Mimo faktu, że klub zgodził się sprzedać 19-latka, to na zmianę otoczenia nie zgodził się sam piłkarz. Krzyżanowski dostał wolną rękę w podjęciu decyzji i zdecydował się zostać w Krakowie. Niedługo później krakowski zespół ogłosił przedłużenie kontraktu z utalentowanym zawodnikiem o kolejny rok z opcją przedłużenia.

Podczas programu „Studio Reymonta” gościem był Jarosław Królewski. Właściciel Wisły Kraków został zapytany o to, ile klub mógł zarobić za takiego zawodnika jak Krzyżanowski. Obecna wycena obrońcy według różnych analiz to od 750 tysięcy do 1,5 mln euro.

– Myślę, że takie realne oferty na tym poziomie ligi, za tego typu zawodników, w zależności od bonusów czy procentów od kolejnej sprzedaży to jest pomiędzy 750 tysięcy a 1,5 mln euro. Moim zdaniem według różnych analiz, według różnych modeli wyceny zawodników tyle można chcieć za takiego piłkarza – powiedział Jarosław Królewski.

Następnie padło pytanie, czy kwota potencjalnego transferu może wzrosnąć dwukrotnie, jeśli Wisła awansuje do Ekstraklasy. Odpowiedź właściciela nie pozostawiła wątpliwości. „Myślę, że tak. Być może nawet więcej„.

Krzyżanowski to wychowanek Wisły, w której zadebiutował w sezonie 2023/2024. Łącznie wystąpił w 41 meczach, w których zdobył bramkę i zaliczył cztery asysty. Poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu we włoskim Torino, gdzie grał w zespole młodzieżowym.