Wisła zaakceptowała ofertę za wielki talent. Piłkarz odmówił transferu

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Krzyżanowski mógł odejść z Wisły Kraków

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można nawet powiedzieć, że jest rewelacyjna, bowiem rundę jesienną w Betclic 1. lidze podopieczni Mariusza Jopa zakończyli ze zdecydowaną przewagą nad resztą stawki. Aktualnie na ich koncie znajdują się 43 punkty, a to o dziewięć więcej od drugiej Polonii Bytom. Nic więc dziwnego, że wszyscy eksperci jednoznacznie stwierdzają, że Biała Gwiazda jest już jedną nogą w PKO Ekstraklasie.

Dobra forma jednak zawsze przekłada się na zainteresowanie i to szczególnie młodych graczy, których w zespole spod Wawelu jest kilku. Jednym z nich jest Jakub Krzyżanowski. Lewy obrońca lub też wahadłowy bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie i od jakiegoś czasu było słychać o zainteresowaniu innych klubów. Według informacji przekazanych przez Mateusza Migę z „TVP Sport”, Wisła Kraków otrzymała ofertę transferu z Banika Ostrawa i została ona zaakceptowana. Co jednak ciekawe, sam piłkarz zdecydował, że chce pozostać w aktualnym zespole i wywalczyć z nim awans do elity.

Jakub Krzyżanowski to wychowanek Białej Gwiazdy, dla której w sumie w swojej karierze rozegrał 41 spotkań i zdobył jedną bramkę oraz zanotował cztery asysty. W tej kampanii na jego koncie jest 19 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 500 tysięcy euro. 19-latek ma ważną umowę do końca sezonu.

Zobacz także: Legia może stracić skrzydłowego. Jest rozczarowany i chce odejść

