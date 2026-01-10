Wisła Kraków ogłosiła dobre wieści. Zatrzymuje go na dłużej!

Wisła Kraków poinformowała o nowym kontrakcie dla Jakuba Krzyżanowskiego. Utalentowany obrońca związał się z klubem do połowy 2027 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Wisła sfinalizowała nowy kontrakt dla obrońcy

Wisła Kraków zmierza w tym sezonie do Ekstraklasy. Na półmetku lideruje w tabeli i ma sporą przewagę nad drużynami, którym pozostaje batalia o baraże. Kilka dni temu drużyna rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej, a w niedzielę wyleci na obóz do Turcji. Wszystko wskazuje na to, że w kadrze zabraknie Filipa Baniowskiego, który nie jest skory do przedłużenia wygasającej umowy. Z Białą Gwiazdą dogadał się natomiast Jakub Krzyżanowski, który będzie dalej reprezentował jej barwy.

Utalentowany obrońca zostaje w Krakowie, o czym w sobotę oficjalnie poinformował klub. Jego kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku, a dodatkowo zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Krzyżanowski cieszył się zainteresowaniem wśród zagranicznych ekip, ale postawił na Wisłę. Jego celem jest awans z klubem do Ekstraklasy, a następnie pokazanie się z dobrej strony na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

No i stało się! 😎



Jakub Krzyżanowski podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Cieszymy się, że zostajesz z nami, Kuba 👊 pic.twitter.com/zTX7yIluiD — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 10, 2026

19-letni Krzyżanowski w tym sezonie wystąpił w 19 meczach, gromadząc w tym czasie bramkę oraz cztery asysty. Na początku rundy był pewniakiem do pierwszego składu, a później częściej sadzał na ławce rezerwowych. Dodatkowo ma pewny plan w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 20, więc to również inwestycja dla Wisły, która liczy na spory zarobek z jego przyszłego transferu.