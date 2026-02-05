Jhon Duran znowu zaskoczył wyborem kolejnego przystanku w swojej karierze. Kolumbijczyk, którego rok temu Aston Villa sprzedała za 77 milionów, przenosi się do Rosji. Potwierdza to Fabrizio Romano.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Fenerbahce Stambuł - Aston Villa

Duran z kolejnym transferem. Zaskakujący kierunek

W pierwszej połowie sezonu 2024/25 Jhon Duran zdobył siedem bramek w Premier League, trzy w Lidze Mistrzów i dwie w EFL Cup. Reprezentant Kolumbii nie dokończył rozgrywek na Wyspach Brytyjskich i w styczniu 2025 roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Aston Villa sprzedała go do Al-Nassr za 77 milionów euro.

Po kilku miesiącach napastnik znowu zmienił klubowe barwy i zasilił szeregi Fenerbahce. W Turcji także wytrzymał tylko pół roku. Jego wypożyczenie zostało skrócone. Znamy już zespół, w którym 22-latek dokończy sezon. To Zenit Petersburg.

🚨🔵 Jhon Durán to Zenit St Petersburg, here we go! Documents completed now between the clubs.



Fenerbahçe break loan from Al Nassr, new loan move from Al Nassr to Zenit for Durán.



Lille was never close as option, Durán will join on straight loan — NO buy option clause. pic.twitter.com/rbgahzjk41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

Rosyjski gigant nie zapewnił sobie opcji wykupu, co oznacza, że w lipcu Duran wróci do Al-Nassr. Do tej pory w drużynie z Rijadu rozegrał 18 meczów i strzelił 12 goli. Z kolei w koszulce Fenerhabce w 21 pojedynkach pięć razy umieszczał piłkę w siatce i zanotował trzy asysty.