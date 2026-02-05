Duran z kolejnym transferem. Zaskakujący kierunek
W pierwszej połowie sezonu 2024/25 Jhon Duran zdobył siedem bramek w Premier League, trzy w Lidze Mistrzów i dwie w EFL Cup. Reprezentant Kolumbii nie dokończył rozgrywek na Wyspach Brytyjskich i w styczniu 2025 roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Aston Villa sprzedała go do Al-Nassr za 77 milionów euro.
Po kilku miesiącach napastnik znowu zmienił klubowe barwy i zasilił szeregi Fenerbahce. W Turcji także wytrzymał tylko pół roku. Jego wypożyczenie zostało skrócone. Znamy już zespół, w którym 22-latek dokończy sezon. To Zenit Petersburg.
Rosyjski gigant nie zapewnił sobie opcji wykupu, co oznacza, że w lipcu Duran wróci do Al-Nassr. Do tej pory w drużynie z Rijadu rozegrał 18 meczów i strzelił 12 goli. Z kolei w koszulce Fenerhabce w 21 pojedynkach pięć razy umieszczał piłkę w siatce i zanotował trzy asysty.