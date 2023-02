fot. PressFocus Na zdjęciu: David Silva

David Silva to kolejny zawodnik światowego formatu, którego kuszą kluby z Arabii Saudyjskiej. “Relevo” donosi, że otrzymał on bajeczną ofertę właśnie z tamtych stron. Sam Hiszpan preferuje jednak przedłużenie kontraktu z Realem Sociedad.

Po sezonie wygasa umowa Davida Silvy z Realem Sociedad

Hiszpan jest naciskany na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej

On sam preferuje pozostanie w obecnym zespole

Saudyjczycy wciąż pracują nad wizerunkiem

Zakontraktowanie Cristiano Ronaldo przez Al-Nassr odbiło się szerokim echem w całym środowisku piłkarskim. Ten ruch był bardzo istotny z punktu widzenia wizerunkowego, a także medialnego, bowiem liga saudyjska błyskawicznie doczekała się ogromnej sławy. Tamtejsze kluby na tym nie poprzestają, gdyż regularnie kuszą do przeprowadzki kolejne gwiazdy światowego formatu. Niedawno mówiło się o Sergio Ramosie, a teraz pod lupę trafił David Silva.

37-latek jest związany z Realem Sociedad kontraktem tylko do końca sezonu. Kluby z Arabii Saudyjskiej naciskają, aby latem zdecydował się na przeprowadzkę za kontynent. Hiszpański pomocnik jest kuszony olbrzymimi pieniędzmi, choć szczegółów ewentualnej współpracy jeszcze nie poznaliśmy.

Dla Silvy to z pewnością kusząca propozycja, bowiem nieubłaganie zbliża się on do zakończenia piłkarskiej kariery. Decyzja w tej sprawie nie zostanie natomiast szybko podjęta. Były reprezentant Hiszpanii wraz ze swoją rodziną zadomowił się w San Sebastian i z chęcią przedłuży umowę z Realem Sociedad. Dotychczas nie ruszyły rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy, lecz sam zainteresowany jest w tej kwestii dosyć spokojny.

Zobacz również: