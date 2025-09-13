Dawid Błanik jest niewątpliwie gwiazdą Korony Kielce. Zawodnik ostatnio udzielił wywiadu serwisowi "Weszło". 28-latek zdradził, że w przyszłym roku może zmienić klub i wyjechać za granicę.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Dawid Błanik: Nie wykluczam wyjazdu za granicę

Korona Kielce w sobotnie popołudnie mierzyła się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Spotkanie finalnie skończyło się po myśli ekipy Jacka Zielińskiego, która zwyciężyła rezultatem 1:0. Bohaterem rywalizacji został Dawid Błanik, autor zwycięskiego trafienia. 28-latek ostatnio przyznał w wywiadzie dla „Weszło”, że jego marzeniem jest powołanie do reprezentacji.

W tej samej rozmowie poruszony został temat przyszłości Dawida Błanika. Warto zaznaczyć, że umowa pomocnika z Koroną Kielce obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. 28-latek zaznaczył, że w obecnej drużynie czuje się bardzo dobrze i rozpoczął rozmowy dotyczące nowego kontraktu. Jednak zawodnik nie wyklucza wyjazdu za granicę.

– Rozpoczęliśmy wstępne rozmowy z klubem na temat przedłużenia umowy. I na razie tyle – powiedział Dawid Błanik.

– Wiadomo, jak wyglądają negocjacje kontraktowe. Mam też świadomość, w jakim wieku się znajduję, dlatego nie wykluczam wyjazdu za granicę. W Kielcach jednak czuję się znakomicie i nie mam nic przeciwko, żeby zostać tu na dłużej. Zobaczymy, jak to się ułoży w praktyce – podsumował.

Dawid Błanik w obecnym sezonie imponuje formą. Zawodnik Korony Kielce rozegrał siedem spotkań i udało mu się aż czterokrotnie wpisać na listę strzelców.