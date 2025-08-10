ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Koni De Winter przykuł uwagę Milanu

Koni De Winter uchodzi obecnie za jednego z najlepszych środkowych obrońców w całej Serie A, dlatego nikogo nie dziwi rosnące zainteresowanie jego usługami. Belgijski stoper w ostatnich miesiącach był łączony z takimi klubami jak SSC Napoli, AS Roma czy Tottenham Hotspur, a teraz do wyścigu o tego piłkarza dołączył AC Milan – donosi Gianluca Di Marzio. Mediolańczycy chcą poważnie wzmocnić formację defensywną przed zbliżającym się startem nowego sezonu i uważają, że 23-latek mógłby stać się filarem ich linii obronnej.

Włodarze Rossonerich intensywnie rozglądają się za nowym stoperem, ponieważ Malick Thiaw jest o krok od przeprowadzki do Newcastle United. Według włoskich mediów Genoa oczekuje za Koniego De Wintera kwoty przekraczającej 20 milionów euro plus ewentualne bonusy. Dla Milanu byłaby to spora inwestycja, ale klub z San Siro jest gotów poważnie rozważyć taki wydatek, widząc w Belgu zawodnika o odpowiednim potencjale, aby natychmiast wnieść jakość do drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego.

Koni De Winter w przeszłości szkolił swoje umiejętności w renomowanej akademii Juventusu, gdzie trafił jako nastolatek. Choć uchodził za duży talent, w pierwszym zespole turyńczyków nie otrzymał poważnej szansy. W poszukiwaniu minut odszedł najpierw na wypożyczenie, a następnie definitywnie do wspomnianej wyżej Genoi. W ekipie Rossoblu wyrobił sobie opinię czołowego obrońcy ligi włoskiej. Jego dobre występy w poprzedniej kampanii sprawiły, że stał się celem transferowym europejskich potęg, z Milanem na czele.