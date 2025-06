Randal Kolo Muani jasno wypowiedział się o swojej przyszłości. Francuski napastnik w rozmowie z "Tuttosport" przyznał, że chętnie zostałby w Juventusie, choć decyzja należy do Paris Saint-Germain.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Kolo Muani chce zostać w Juventusie, ale ruch po stronie PSG

Randal Kolo Muani jest obecnie wypożyczony do Juventusu, ale jego karta zawodnicza należy wciąż do Paris Saint-Germain. Francuz przyznał, że czuje się znakomicie w Turynie i z chęcią zostałby w klubie na dłużej.

– O Chelsea nic nie wiem. Skupiam się teraz na Klubowych Mistrzostwach Świata. Gdy turniej się skończy, zobaczymy, co wydarzy się na rynku. Gdyby to zależało tylko ode mnie, zostałbym tutaj. W Juve jestem naprawdę szczęśliwy – powiedział napastnik w rozmowie z „Tuttosport”.

Według „L’Equipe”, dwie angielskie drużyny – Chelsea i Manchester United – wykazały duże zainteresowanie Kolo Muanim. Na razie jednak brakuje konkretów. Pewnym jest jednak, że oba kluby mają duże możliwości finansowe, by sprowadzić Francuza do Premier League. Natomiast trudno przewidzieć, czy The Blues lub Czerwone Diabły zdecydują się finalnie na bardziej zdecydowany ruch.

Z kolei Juventus pracuje nad przedłużeniem wypożyczenia o kolejny sezon z obowiązkiem wykupu. PSG chętniej postawiłoby na transfer definitywny już teraz, ale nie wyklucza też takiej opcji. Konkretne rozmowy między klubami mają odbyć się tuż po zakończeniu turnieju w Stanach Zjednoczonych. Wtedy najpewniej wyjaśni się przyszłość francuskiego napastnika.

